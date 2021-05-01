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بث مباشر من موقع خروج قطار المنصورة دمياط عن القضبان دون إصابات

السبت، 01 مايو 2021 11:56 ص
بث مباشر من موقع خروج قطار المنصورة دمياط عن القضبان دون إصابات خروج قطار عن القضبان فى دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا ، من موقع خروج قطار المنصورة – دمياط، عن القضبان أمام مدينة كفر سعد في محافظة دمياط، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة وجود عطل في التحويلة.

تلقت مديرية أمن دمياط إخطارا من مركز شرطة كفر سعد يفيد بخروج قطار عن القضبان بمركز كفر سعد دون وقوع خسائر بشرية.

وانتقل رجال المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجارى تحرير محضر العمل على رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقه .

وأكد مصدر بهيئة السكة الحديد، إلى أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، غير أن حركة القطارات تعطلت وتم استدعاء أوناش لإعادة القطار مرة أخرى على السكة الحديد واستكمال رحلته.

 


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