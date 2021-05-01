الهند تتسلم الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك -V" الروسي المضاد لـ"كورونا"

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وصلت الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك -V" الروسي، اليوم السبت، إلى مدينة "حيدر أباد" الهندية حيث مقر شركة مختبرات دكتور ريدي.



وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن هيئة تنظيم الأدوية الهندية أعطت، في وقت سابق، الإذن لشركة مختبرات دكتور ريدي باستيراد لقاح "سبوتنيك -V" واستخدامه في حالات الطوارئ.



وسجلت الهند 401 ألف و993 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم، ليتخطى بذلك إجمالي المصابين عتبة الـ19 مليون حالة ويصل إلى 19 مليونا و164 ألفا و969 شخصا.



وذكرت وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3523 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 211 ألفا و853 شخصا.