المتهم والأفوكاتو.. يكتشف عجزه عن الإنجاب بالصدفة على طريقة فيلم "جلسة سرية"

كتب إيهاب المهندس

خلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، سنتحدث عن واقعة حدثت في عام 2012، بعد اكتشاف موظف أن زوجته ليست بكرا عقب الزفاف، بينما قامت الزوجة برفع دعوى نفقة وأكدت حملها من زوجها، ليحال الزوجان إلى الطب الشرعى لتظهر المفاجأة، وهى أن الزوج لديه عيب خلقى يمنعه من الإنجاب.

في البداية يقول الدكتور أحمد سعد المحامى بالنقض، أن الواقعة التي سنتحدث عنها حدثت في عام 2012، بعد أن قامت زوجة تعمل مدرسة برفع دعوى نفقة وقالت في عريضة الدعوى إنها تزوجت من موظف بعقد شرعى وأنها حامل من تلك العلاقة الشرعية، بينما أكد زوجها أنه أكتشف أنها ليست بكر وفى اليوم الثانى من الزواج تقابل مع أهل زوجته ورفضوا الحلول والعروسة أنكرت أمام أهلها ما أخبرت به الزوج بعد يوم الزفاف وحدثت مشاكل والزوجة تركت منزل الزوجية وذهبت لبيت أهلها.

وتابع: الزوج أخبرنى أن زوجته بعد فترة اتصلت به وقالت له عايزين نحل الخلاف ده، وطلب منها الذهاب لأحد دكاترة أمراض النساء علشان يشوفوا حل للمشكلة، والدكتورة التي ذهبوا إليها أكدت أن الزوجة ليست بكر وأن فض غشاء البكارة تم قبل بضعة أشهر من الزواج.

واستكمل: خلال نظر الدعوى في محكمة زنانيرى الزوج حكى الواقعة بالكامل، والزوجة أنكرت واستمعت المحكمة لأقوال الدكتورة التي وقعت الكشف الطبي على الزوجة وأكدت أن الزوجة ليست بكرا وقت الزواج.

وذكر: المحكمة أمرت بإحالة الزوج والزوجة للطب الشرعى لبيان عما إذا كان الزوج هو من قام بمعاشرة الزوجة أم لا والحمل من الزوج أم لا، والمفاجأة التي ظهرت أن الزوج لديه عيب خلقى لا يستطيع معه الانجاب وثبت أن الزوج لا يستطيع الانجاب، وتم رفض الدعوى للزوجة، وتم عقد جلسات مع الطرفين وتم الطلاق.

تمر في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحاميين من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التي قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.