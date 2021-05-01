الفرق بين الفسيخ الفاسد والجيد.. مدير بيطرى الأقصر يكشف التفاصيل قبل شم النسيم

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر، عن بعض النقاط المهمة أثناء شراء الأسماك المملحة، وذلك للتفريق بين الأسماك الفاسدة والصالحة للاستهلاك الآدمى، لتجنب حدوث أى حالات تسمم، والتى قد تحدث من بعض أنواع الأسماك الفاسدة ومن أهمها التسمم بـ"الكوليستريديم بوتيولينم".

وأضاف الدكتور محمد بشار، فى بيان صحفى، أنه مع مناسبة اقتراب أعياد الربيع يتجه الكثير من المواطنين إلى شراء الأسماك المملحة لتناولها يوم عيد شم النسيم، لذلك فى حالة ظهور الأعراض يجب نقل المصاب فورا لأقرب مستشفى لإعطائه المصل المضاد لهذه السموم.

وأوضح مدير الطب البيطرى بالأقصر، أنه بالإمكان تناول الأسماك المملحة كالعادة الفرعونية القديمة ولكن بشروط وهى كالآتي: من الضرورى شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محلات وأماكن معروفة وخاضعة للرقابة ومعلق بها شهادة وزارة الصحة ولا يجب شراؤه من الباعة فى الشارع، وأن تكون الأنسجة قوية ومتماسكة فلا يجب أن تكون صلبة ولا يجب أن تكون متحللة، وأن تكون القشور متماسكة وليست سهلة النزع، ولون الاسماك المملحة الصالحة يجب أن تكون ابيض فضى من الخارج ولون اللحم من الداخل وردى فاتح ويجب الابتعاد تماما عن الاسماك بنية اللون او منتفخة البطن، ويجب إزالة الرأس والأحشاء، والرائحة يجب أن تكون ذات رائحة متعارف عليها وليست رائحة نتنة كريهة لأن الرائحة الكريهة مظهر من مظاهر الفساد.

أما بالنسبة للرنجة أو سمك الهيرنج المدخن يفضل شراء الرنجة المغلفة التى يكون مدونا عليها تواريخ صلاحية واضحة وظاهرة ولونها ذهبى فاتح لا يميل للبني.

وتولى مديرية الطب البيطرى اهتماماً خاصاً بهذا الشأن خلال هذه الفترة، حيث كثفت حملات المرورعلى محلات بيع وتداول الاسماك المملحة بالمحافظة بدأت من الاسبوع الماضي، وترحب المديرية باى شكاوى خاصة بهذا الموضوع، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بضرورة تكثيف الجهود التوعوية والتفتيشة لضمان تقديم منتجات غذائية صالحة للاستهلاك الآدمى.