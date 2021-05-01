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الطائفة الإنجيلية تحتفل اليوم بعيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة بدون حضور شعبى

السبت، 01 مايو 2021 07:00 ص
الطائفة الإنجيلية تحتفل اليوم بعيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة بدون حضور شعبى الدكتور القس أندريه زكى
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل اليوم السبت، الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد القيامة المجيد، فى كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، بدون حضور شعبى وجماهيرى، وذلك فى الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.

وصرح يوسف إدوارد المنسق الإعلامى للاحتفال: "إنه بناءً على توجيهات الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، على أن يتم بث الاحتفال على التليفزيون المصرى، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة فعاليات الاحتفال من المنزل".

وأضاف إدوارد، أن برنامج الاحتفال يبدأ اليوم السبت فى الواحدة والنصف ظهرًا بصلاة افتتاحية لنائب رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر، ومجموعة من الترانيم، وبعدها صلاة للقس عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة في مصر، ثم كلمة للقس يوسف سمير راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجى، وقراءة كتابية للقس نادى لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وأعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر فى وقت سابق، على صفحتها الرسمية، عن استقبال وسائل الإعلام المختلفة لتغطية فعاليات الاحتفال، على أن يقتصر الحضور على أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.


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اليوم السابع بلس

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