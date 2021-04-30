اليوم السابع
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الإنجيلية تستقبل وسائل الإعلام لنقل فعاليات احتفالها الرسمى بعيد القيامة 1 مايو

الجمعة، 30 أبريل 2021 04:00 ص
الإنجيلية تستقبل وسائل الإعلام لنقل فعاليات احتفالها الرسمى بعيد القيامة 1 مايو القس أندريه زكى
كتب: محمد الأحمدى

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تستقبل كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، يوم السبت الموافق 1 مايو، من الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، لنقل فعاليات الاحتفال الرسمى لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد. 
 
وصرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: "إنه حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، على أن يتم بث الاحتفال على التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة فعاليات الاحتفال من المنزل". 
 
وقد أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر في وقت سابق، على صفحتها الرسمية، عن انعقاد الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد القيامة المجيدِ، بدون جمهور، على أن يقتصر الحضور على السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.

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الطائفه الانجيليه

اسبوع الآلام

خميس العهد

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