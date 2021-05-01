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"الزراعة" تتابع أعمال حماية الأراضى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

السبت، 01 مايو 2021 04:27 م
"الزراعة" تتابع أعمال حماية الأراضى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية إزالة تعديات على الأراضى
كتبت أسماء نصار

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تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعمال غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضى، لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، والتعامل معها وازالتها فى المهد.

 

واكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على الربط والتواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرف العمليات الفرعية بالمحافظات والإدارات الزراعية، وتلقى شكاوى المواطنين حول أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، للتعامل معها على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها فى المهد حماية للرقعة الزراعية، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى وجهاز الشرطة.

 

وقال الدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، تم التشديد على استمرار العمل خلال الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسى الحماية ومشرفى الاحواض فى الإدارات الزراعية، بكافة المحافظات، للرصد المستمر والمرور الميدانى على الزمام والمتابعة لاكتشاف التعدى فور حدوثه والإزالة فى المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

 


وزارة الزراعة

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