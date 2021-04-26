الرئيس السيسي يوجه بمواصلة التنمية الشاملة وزيادة الرقعة الزراعية بسيناء

كتب محمد الجالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة الانتاجية القصوى من المياه.

كما وجه الرئيس مواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، وزيادة رقعة الأراضي الزراعية بها لإقامة مجتمعات تنموية وسكنية، لتتكامل مع استراتيجية الدولة للتوسع في الزراعة المتكاملة واستصلاح الأراضى على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء والمجموعة الوزارية المختصة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لاستصلاح الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء".

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.