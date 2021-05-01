إغلاق الحدائق وحظر الرحلات النيلية بقنا في شم النسيم لمكافحة كورونا

قنا صابر سعيد

شدد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى، مع غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل ووقف جميع الرحلات النيلية بالكامل خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، وذلك بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري ومديرية أمن قنا لاتخاذ كافة التدابير الوقائية.

وأوضح محافظ قنا، أن تلك القرارات جاءت تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى الحدائق العامة لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك لما تمثله التجمعات من خطورة فى زيادة إمكانية إنتشار فيروس كورونا، وكذا تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه محافظ قنا، بإستمرار تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت العامة والأماكن الحيوية والسيطرة الكاملة على أماكن تجمعات المواطنين لعدم إتاحة الفرصة أمامهم لإفتراش الأرض لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مناشدا الأهالي بإلتزام المنازل وعدم النزول للإحتفالات لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والاطلاع على النشرات التوعوية المتوافرة على الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان ، ومحافظة قنا، داعيا إياهم بعدم الإلتفات إلى الشائعات وعدم تداول الأخبار المتعلقة بالفيروس دون التأكد منها من مصادرها الموثوقة .