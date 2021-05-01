الرئيس السيسى: ما نشهده من تغيرات فى أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا للمنافسة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وقال إن ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة في أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا إلى المنافسة والمشاركة من خلال التدريب المستمر لرفع القدرات والاطلاع على تجارب الأمم الأخرى، وفي الوقت ذاته، إطلاق إرادة الإصلاح والتحديث في نفوسنا لنصبح قادرين على تطوير قدراتنا الكامنة نحو الأفضل والتأثير بالإيجاب في ركب الحضارة الإنسانية.
الرئيس السيسى: ما نشهده من تغيرات فى أساليب العمل وآليات الإنتاج تدفعنا للمنافسةالسبت، 01 مايو 2021 10:11 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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