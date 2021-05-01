الحماية المدنية تنجح فى السيطرة على حريق عقار الكيت كات.. فيديو

كتب كريم صبحى

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى إخماد الحريق الذى شب فى عقار بمنطقة الكيت كات، ومنع امتداد النيران للمبانى المجاورة، وجارٍ تحرير محضر وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

ووصل عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى حتى تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

ويجرى حاليا رجال الحماية المدنية، عمليات التبريد بالمكان لمنع تجدد اشتعال الحريق، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة لمعاينة الحريق والوقوف على أسباب اندلاعه.

كانت قد تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق فى منطقة الكيت كات بإمبابة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وإخلاء العقار من السكان حتى إتمام إخماد النيران.