الحكومة تحذر من منشور يزعم الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً يزعم الإعلان عن جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول الذي يزعم الإعلان عن جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وأن الجدول المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أي جداول لامتحانات الشهادة الإعدادية، وفي حال اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني "https://moe.gov.eg/" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك "https://m.facebook.com/egypt.moe/" ، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف تضليلهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية .