اليوم السابع
Ads
السبت، 01 مايو 2021 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تحذر من منشور يزعم الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

السبت، 01 مايو 2021 11:51 ص
الحكومة تحذر من منشور يزعم الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات - أرشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من  منشوراً يزعم الإعلان عن جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول الذي يزعم الإعلان عن جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وأن الجدول المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أي جداول لامتحانات الشهادة الإعدادية، وفي حال اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني "https://moe.gov.eg/" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك "https://m.facebook.com/egypt.moe/"، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف تضليلهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
304fa396-9e42-4b93-873f-2e7ab0cf3127
 

 

 
 
 

الشهادة الإعدادية

الحكومة

المركز الإعلامى

جدول امتحانات الاعدادية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة