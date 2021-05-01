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الجزائر تكشف تطورات حالة جميلة بوحيرد..وتنفى تحويل جرعة لقاح كوفيد المخصص لها

السبت، 01 مايو 2021 05:51 م
الجزائر تكشف تطورات حالة جميلة بوحيرد..وتنفى تحويل جرعة لقاح كوفيد المخصص لها المناضلة جميلة بوحيرد
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، أنه تم التكفل بالمناضلة جميلة بوحيرد، بمجرد بداية ظهور أعراض إصابتها بفيروس كورونا، نافية ما تردد مؤخرا وتم تداوله عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعى بخصوص تحويل جرعة اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 التى كانت مخصصة للسيدة جميلة بوحيرد.

المناضلة جميلة بوحيرد
المناضلة جميلة بوحيرد

وقالت الصحة، فى بيان تكذيب، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، جاء نصه: "تبعا لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى نهار أمس، الجمعة 30 أبريل 2021، بخصوص تحويل جرعة اللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 التى كانت مخصصة للمجاهدة جميلة بوحيرد، فإن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تفند تفنيدا قاطعا وتؤكد أن الخبر لا أساس له من الصحة وأن المجاهدة متواجدة حاليا بالمركز الاستشفائى الجامعى مصطفى باشا بعدما تأكد من إصابتها بالفيروس كوفيد -19".

بيان الصحة الجزائرية
بيان الصحة الجزائرية

وتابع البيان: "وتحرص الوزارة على التأكيد أنه تم التكفل بالمجاهدة جميلة بوحيرد، بَمجرد بداية ظهور أعراض الإصابة بالفيروس، حيت تنقلت فرقة طبية إلى منزلها لمعاينتها، وبعد تسجيل ارتفاع فى درجة حرارتها تم إخضاعها للفحص الفيرولوجى، الذى أظهر نتائجه إيجابية ليتقرر نقلها الى المستشفى".

وأشارت الوزارة من خلال البيان، إلى أن وزير الصحة الجزائرى، قام بزيارة المناضلة الكبيرة، صباح اليوم، السبت، بزيارتها والاطمئنان على حالتها الصحية.

زيارة وزير الصحة الجزائرى للمناضلة جميلة بو حيرد
زيارة وزير الصحة الجزائرى للمناضلة جميلة بو حيرد

وأصيبت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ونقلها إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعى، فى العاصمة الجزائر، وفقا لموقع سبق الإخبارى الجزائرى، مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق.

فيما كشفت المناضلة الكبيرة، 85 عاما، عن تطورات حالتها الصحية فى اتصال هاتفى أجرته معها sky news العربية، أنها تتواجد منذ أسبوع بالمستشفى الجامعى بعد إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة تحسن حالتها الصحية، قائلة: "سأتحسن بإذن الله، سلامى لكل الشعب الجزائرى والعربى وكل من يسأل عنى"، مقدمة الشكر للطاقم الصحى فى المستشفى، قائلة: "لقد اهتموا بى كثيرا، أطباء الجزائر لديهم كفاءة وأنا أثق بهم".


جميلة بو حيرد

المناضلة جميلة بوحيرد

الصحة الجزائرية

الجزائر

كورونا

فيروس كورونا

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