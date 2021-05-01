اليوم السابع
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الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض المباشر للشمس وارتداء غطاء الرأس

السبت، 01 مايو 2021 12:49 م
الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض المباشر للشمس وارتداء غطاء الرأس طقس حار
كتب ــ محمود راغب

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ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وذلك تزامنا مع الارتفاع فى درجات الحرارة الذى يؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية.
 
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على المواطنين عدم التعرض للشمس لفترات طويلة، خاصة وأن الأجواء شديدة الحرارة ، وارتداء غطاء الرأس،  فضلا عن الإكثار من شرب السوائل ، ومتابعة النشرة الجوية باستمرار .
 
 ويشهد اليوم  السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد  .
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.
 
 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
 
 

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