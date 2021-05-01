افتتاح ملعب كرة قدم بالشرقية بتكلفة 3 ملايين جنيه.. التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ملعب كرة القدم القانوني لمركز شباب الاخيوة، التابع لرئاسة مركز ومدينة الحسينية والمُقام بأبعاد 64 * 94متر بمساحه إجماليه 6016 متر وبتكلفه 3 مليون جنيه.

وشدد وزير الشباب والرياضه على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية أثناء ممارسه الأنشطة الرياضية والإجتماعية والثقافية داخل مراكز الشباب لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

بينما أشاد وزير القوي العاملة بما لمسه من جهد مبذول للإرتقاء بقطاع الشباب والرياضه بمحافظة الشرقيه باعثاً برساله تهنئه خاصه لعمال مصر في يوم عيدهم مطالباً الجميع ببذل جهودهم لتحقيق التنميه الإقتصاديه المنشوده.

ومن جانبه أوضح محافظ الشرقيه أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية بإعتبارها متنفس هام للشباب لتفريغ طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العامله والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

يذكر أن مركز شباب الإخيوة يُعد إحدى القلاع البرلمانية بمحافظة الشرقية والذي تخرج من بر لمان الشباب بالمركز نواب حاليين وسابقين بمجلس النواب المصري.