اعرف جدول تشغيل العبارات السريعة من ضبا السعودى إلى سفاجا والغردقة خلال مايو

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الوكيل الملاحى للعبارتين السريعتين القاهرة والرياض المملوكتين لوزارة النقل، جدول التشغيل للرحلات البحرية للعبارتين السريعة خلال شهر مايو الجارى، على الخطين الملاحيين بين مينائى ضبا - سفاجا وضبا - الغردقة.

وكشف جدول الرحلات أنه ستبدأ أولى الرحلات من الإثنين المقبل 3 مايو وحتى يوم الأربعاء 12 مايو، بمعدل 6 رحلات أسبوعيا أيام الإثنين والأربعاء والجمعة ضبا - سفاجا ، وكذلك الإثنين والأربعاء والجمعة ضبا - الغردقة .

وتبدأ الرحلات بعد عيد الفطر المبارك من يوم 17 مايو حتى نهاية الشهر، بمعدل 3 رحلات أسبوعية على كل ميناء ضبا- سفاجا، وضبا - الغردقة.

كانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن تداول تداول (6550) طن بضائع و(505) شاحنة، وأن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(298) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (1550) طن بضائع و(207) شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة ، فيما استقبل الميناء ثلاث سفن وهى محبة ، الحرية ، بوسيدون اكسبريس ، وشهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وبريدج ، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحرية وعلى متنها 421 سيارة بوزن 600 طن قادمة من ميناء جدة.