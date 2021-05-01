اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط هاربا من الإعدام والمؤبد وبحوزته مخدرات وسلاح نارى بالقناطر

السبت، 01 مايو 2021 03:34 م
أمن القليوبية يضبط هاربا من الإعدام والمؤبد وبحوزته مخدرات وسلاح نارى بالقناطر مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عنصر إجرامى "شديد الخطورة"، وشهرته "رامى"، سبق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات وسلاح ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 9 أحكام جنائية قتل وسرقة بالإكراه وبحوزته 60 جرام هيروين وسلاح نارى فرد خرطوش، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات سرية لمباحث مركز القناطر الخيرية تفيد بقيام عاطل سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات وهارب من أحكام بدائرة المركز، بترويج المخدرات على عملاءه، والمطلوب التنفيذ فى 9 أحكام جنائية "2 قتل و2 سرقة بالإكراه و4 سرقات ومخدرات"، وصدر ضده أحكام بالإعدام و4 جنايات مؤبد و4 جنايات 10 سنوات.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير امنالقليوبية، وتشكل فريق بحثى بقيادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع مباحث مركز القناطر الخيرية، وتم استهداف المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة بمنطقة عرب الحارث وألقى القبض على المتهم "ش. س"، وشهرته رامى 37 عاما، عاطل، وبحوزته 60 جرام هيروين وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقات من ذات العيار وتولت النيابة التحقيق.

وجرى عرض المتهم على النيابة برئاسة المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية، والذى أمر بحبس المتهم والتحفظ عليه لتقديمه للمحاكمة وتنفيذ الأحكام الجنائية.


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