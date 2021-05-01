ألمانيا تبدأ في نقل مساعدات طبية إلى الهند لمواجهة "كورونا"

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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن سلاح الجو الألماني بدأ اليوم السبت، في نقل مساعدات طبية إلى الهند، وذلك في إطار المساعدات الدولية لمواجهة وطأة الموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في الهند، من بينها نقل جهاز معقد لإنتاج الأكسجين على متن طائرتي نقل من طراز إيه 400 إم.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته شبكة (دويتشه فيله) الألمانية - أنه لنصب الجهاز وتشغيله سيحتاج الأمر إلى نقل 16 جندياً من الخدمات الطبية إلى الموقع.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنه من المقرر نقل 120 جهاز تنفس إلى الهند بتكليف من وزارة الصحة الاتحادية.



وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.