أسعار الخضروات اليوم.. البامية 15- 25 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 30-4-2021، استقرارًا ب سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، وتراوحت أسعار الطماطم بين 2-4 جنيهًا للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات.

وسجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7جنيهات للكيلو، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها، أسعار البامية بين 15-25 جنيها للكيلو مقابل 30-40 جنيها للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات.

واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو، وسجل البصل 2-4.5 جنيها للكيلو وأسعار الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهًا.