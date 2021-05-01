أجهزة المدن الجديدة ترفع الكارت الأحمر للشيشة فى المقاهي وحملات خلال آيام الإجازة

كتب أحمد حسن

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى أجهزة المدن الجديدة، باستمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات والمحال التجارية بالمدن الجديدة خلال فترة الإجازة التي أقرها مجلس الوزراء، والمستمرة حتى بعد غد الإثنين الموافق 3/5/2021.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتكثيف حملات ضبط المخالفات بشكل عام، وتشكيل غرف متابعة للإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بأجهزة المدن الجديدة، ومواصلة تنفيذ الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان، صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تنفيذ حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات بالمقاهي بالحي الثاني، المجاورة الرابعة، والإسكان الاجتماعي بالحي الخامس.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملة اسفرت عن التحفظ على عدد من "الأرجيلة" تم ضبطها ببدروم بالمجاورة الرابعة بالحي الثاني، وتم تحرير محضر بالمخالفة، كما أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال، و ٥ محاضر إدارة بدون ترخيص و ٣ محاضر بيئة، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

ووجه المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مسئولى الجهاز باستمرار تنظيم عدد من الحملات الليلية بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكافيهات والمقاهي غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المهندس مصطفى فهمي، أنه تم تنفيذ حملة شملت بعض المولات بالحي العاشر، والحي الحادي عشر، موضحاً أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المقاهي التي تخالف الإجراءات الإحترازية، حيث تم ضبط ومصادرة 100 "أرجيلة" وإعدامها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ضد المخالفين.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على بذل المزيد من الجهود وتكثيف الحملات على مدار الساعة، وذلك للتأكد من اتباع الإجراءات الإحترازية.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنظيم حملات مسائية على الكافيهات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والإشغالات بالتجمعات الثلاثة، كما شملت الحملات سيارات بيع المشروبات على الطرق لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

واشار المهندس أمين غنيم، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات أهمها مخالفات تقديم"الأرجيلة" لمرتادي المقاهي، وذلك بالتنسيق بين إدارة امن الجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ اكتوبر، إنه تم شن حملة مكبرة مساء أمس على المقاهي والمحال المخالفة بالمدينة، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات، وتحرير ٦ محاضر لمخالفة قرارات مجلس الوزراء بشان الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتقديم الأرجيلة للمرتادين.

وفي ذات السياق، صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم مواصلة حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات والمحال حتى أمس الجمعة، مضيفاً انه تم تنفيذ حملة مفاجئة لضبط المخالفات، شملت عدة مناطق بالمدينة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة.

وأضافت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة ليلية مكبرة على المقاهى والكافيهات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة وباء فيروس كورونا، ومنع المخالفات والالتزام وعدم تقديم "الأرجيلة" للمرتادين.

وفي سياق متصل، قاد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، حملة مسائية مكبرة بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة لإزالة المخالفات والاشغالات بمنطقة ابني بيتك 6، والتي تمثلت في مخالفات الوحدات التي تم تحويل نشاطها من سكني إلى تجاري، وشملت ورشتي حدادة، و3 ورش لتصنيع فورمة الجبس، و فرز القمامة، ومطعم، ومحل بويات وحدايد.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود: أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من المعدات والأدوات المخالفة، وسحب عدادات كهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المهندس محمد عبد المقصود، على تشديد الإجراءات واستمرار حملات إزالة المخالفات ، مع استمرار المتابعة والرصد.

كما أكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، استمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والكافيهات والمولات والمحال التجارية بشكل خاص لمجابهة فيروس كورونا، وكذا حملات ضبط وإزالة المخالفات والاشغالات بشكل عام للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والنسق الحضاري للمدن الجديدة.