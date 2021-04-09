اليوم السابع
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وزير النقل يلتقى مدير وكالة التعاون الدولية اليابانية لاستعراض تنفيذ مترو الهرم

الجمعة، 09 أبريل 2021 10:58 ص
وزير النقل يلتقى مدير وكالة التعاون الدولية اليابانية لاستعراض تنفيذ مترو الهرم مترو الأنفاق
كتب ــ رضا حبيشى

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التقى المهندس كامل الوزير  وزير النقل  ماتسوناجا هيديكي المدير الإقليمي بوكالة التعاون الدولية اليابانية (جايكا)  لبحث تدعيم  التعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق.
 
وأكد وزير النقل على  عمق العلاقات المصرية  اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات، ومنها مجال النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق، مشيرا إلى تطلعه لاستمرار  وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكتولوجيا حديثة في شتى مجالات النقل .
 
وأشاد المدير الاقليمي بوكالة التعاون الدولية اليابانية (جايكا)  بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات وبالتعاون مع وزارة النقل في مجال مترو الانفاق، معرباً عن سعادته البالغة  بمررو الخط الرابع للمترو بالمتحف المصري الكبير عند محطة المتحف  المصري الكبير بما يساهم في خدمة الحركة السياحية وتنقل المواطنين، مشيرا الى انه تابع  بسعادة بالغة الحدث المصري التاريخي لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة والذي يدل على عراقة تاريخ وحضارة الشعب المصري، مؤكدا انه يتوقع حدث بمثل هذا الزخم عند افتتاح المتحف المصري الكبير. 
 
وناقش الجانبان الموقف التنفيذي للخط الرابع للمترو،  حيث تم استعراض أعمال الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار – المساحة) (401) والذي يقوم بتنفيذه  إتحاد شركات (المقاولون العرب - بتروجيت – كونكورد – حسن علام)حيث تم تسليم مواقع العمل بمحطات (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف المصري الكبير - الرماية - الأهرامات) لاتحاد الشركات ، وتم وضع الأسوار الخارجية لمواقع العمل بالمحطات كما تم الإنتهاء من أعمال الحفر الاستكشافي وأعمال الجسات، وبدأت أعمال Guide Wall وتوريد ماكينات حفرDiaphragm Wall  في محطة الأهرامات وبدأت أعمال الحفر بمحطة حدائق الأشجار . 
 
وأكد الجانبان على أهمية الإسراع في  الإجراءات الخاصة بالطرح  لأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - عمرو بن العاص وعلى أهمية الانتهاء من  الإجراءات الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة   ( 412) .
 
وتناول الجانبان أيضا أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وعلى سهولة تنقل المواطنين وكذلك أهمية مترو الأنفاق في تسهيل تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم التأكيد على أن  الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لهم الأولوية القصوى في مشروعات الهيئة القومية للانفاق. حيث يتم تجهيز  المحطات والقطارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة فمثلا  جميع محطات الخط الثالث مزودة  (  المصاعد المتحركة- -  المقاعد المخصصة في عربات المترو -  توفير علامات خاصة لذوي الإجتياجات الخاصة - تركيب إنذارات للتحذير من قدوم القطارات.
 
كما سيتم في الخط الرابع للمترو  تركيب بوابات على الأرصفة المزدحمة لحماية المواطنين، وكذلك تنفيذ كل الوسائل التي تسهل تنقلاتهم في المحطات التي لا يتوافر  فيها بعض هذه الوسائل وخاصة في الخطين الأول والثاني للمترو.
 
 

المترو

مترو الهرم

الخط الرابع للمترو

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