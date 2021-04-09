وزير الأوقاف يفتتح مسجد النور بالمنصورية ضمن احتفالات الجيزة بعيدها القومى

كتب ــ على عبد الرحمن

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، اليوم الجمعة، مسجد النور بقرية المنصورية بمدينة أوسيم، ضمن احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى، ويسبق ذلك لقاء وزير الأوقاف بمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وعقد اجتماع مع قيادات مديرية أوقاف الجيزة.

ويأتى ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 102 مسجد جديد، منها (89) مسجد "إحلال وتجديد" و(13) مسجدًا "صيانة وترميم"، منها (5) مساجد "إحلال وتجديد" بمحافظة الجيزة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة الجيزة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (61) مسجدًا، منها (48) مسجدًا "إحلال وتجديد"، و(13) مسجدًا "صيانة وترميم".

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم الجمعة بمحافظة الجيزة هي :

1.النور – قرية المنصورية- أوسيم

2.أحباب رسول الله – الشوبك الشرقي – الصف

3.الرحمن – منشأة كاسب – البدرشين

4.أبو عبيدة- كفر غطاطي – كرداسة

5.الحمد والرجاء- منطقة مدكور الهرم

كما أوضحت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه بلغ (1307) مساجد، منها (1219) مسجدًا "جديد إحلال وتجديد" و(88) مسجدًا "صيانة وترميم".