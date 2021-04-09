مصرع طفلتين فى انقلاب جرار بمقطورة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقيت طفلتان، في الخامسة من عمرهما، مصرعهما، اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب جرار زراعي بمقطورة مُحملة بمحصول البنجر في قرية "الحبش" بالإبراهيمية بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب جرار زراعي بمقطورة مُحملة بمحصول البنجر بقرية "الحبش" بالإبراهيمية، ما أسفر عن مصرع طفلتين في الخامسة من عمرهما.

وتبين انقلاب الجرار إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائده، والذي لاذ بالفرار فور الحادث، فيما جرى استخرج جثتي الطفلتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط قائد الجرار الهارب.