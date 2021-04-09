اليوم السابع
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الجمعة، 09 أبريل 2021 10:32 م
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لاعب "ببجى" يعيد تمثيل مشهد من اللعبة ويقتل أفراد عائلته فى باكستان

الجمعة، 09 أبريل 2021 10:00 م
لاعب "ببجى" يعيد تمثيل مشهد من اللعبة ويقتل أفراد عائلته فى باكستان لعبة PUBG
كتب وكالات

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قام أحد مدمنى لعبة "ببجي" الشهيرة فى مدينة لاهور الباكستانية، بإعادة تمثيل مشهد من اللعبة فى حياته الواقعية، وقتل عددا من أفراد أسرته، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وبحسب موقع ARY News، الباكستانى، أطلق رجل اسمه بلال وهو من مدمنى اللعبة المذكورة النار على أخت زوجته وصديقه ووالدته وشقيقته وشقيقه، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 3 آخرين فى العملية.

 

ولفت إلى أن كاميرات المراقبة رصدت بلال وهو يرتدى خوذة وسترة تشبه إحدى السترات الموجودة فى اللعبة، قبل أن يبدأ بإطلاق النار على أهله.

 

وقال مدير الشرطة فى المنطقة عمر بلوش، إن المتهم كان مدمنا على لعبة "ببجي"، وأن أفراد عائلته اعتادوا على منعه من ممارسة اللعبة.

 

واعتبر بلوش أن "المتهم أعاد إنشاء مشهد ببجى (PUBG)، بعد شجار مع أفراد عائلته فى ذلك اليوم، وأحضر مسدسا وأطلق النار منه على عائلته".

 


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