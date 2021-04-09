ضبط أدوية مهربة جمركيا بقيمة 3 ملايين جنيه بحوزة شخصين في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الجمركى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهرب الجمركى.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسكندرية).. بممارسة نشاط إجرامي فى الإتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة، متخذان من إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الرمل مقراً للترويج لنشاطهما المؤثم فى بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المحافظة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وبالاشتراك مع الجهات المعنية، تم استهدافهما وضبطهما داخل الشقة المشار إليها، حيث تم ضبط كمية كبيرة من الفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض (بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد ، وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة– جهاز حاسب آلى بفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة – 2 هاتف محمول خاص بتلقى طلبات الشراء من عملائهما) بمواجهتهما أقرا بحيازتهما لتلك المضبوطات بقصد بيعها والإستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون.

قدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.