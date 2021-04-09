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بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم الجمعة، برقية تعزية ومواساة إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث فى وفاة زوجها الأمير فيليب دوق ادنبره.

وأعرب السلطان هيثم - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملكة إليزابيث وأفراد أسرتها وللشعب البريطاني الصديق.

وأفاد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برقية إلى الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، معربا فيها عن تعازيه في وفاة زوجها الأمير فيليب.

ونقلت وكالة /تاس/ الروسية عن بيان للكرملين، جاء في نصه: "أرسل الرئيس الروسي بوتين برقية إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، أعرب فيها عن عميق تعازيه لوفاة زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة".



وأضاف البيان أن بوتين أكد أن الأمير فيليب " كان يحظى باحترام البريطانيين ويحظى باحترام دولي".



ومن جانبه أعرب ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف ، اليوم الجمعة ، عن حزنه العميق إزاء وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الملك - في بيان نقلته قناة "يورونيوز" الأوروبية - إنه وزوجته الملكة يشعران بحزن عميق إزاء وفاة دوق إدنبرة، مشيرا إلى أن "الأمير فيليب كان صديقا عظيما لعائلتنا لسنوات عديدة، وهي علاقة نقدرها بشدة.. وستظل خدمته لبلده مصدر إلهام للجميع".



من جانبه، أعرب الملك فيليب ملك بلجيكا عن حزنه العميق إزاء وفاة دوق إدنبرة، قائلا "نشعر بحزن عميق لوفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة.. نود أن نعرب عن أعمق تعازينا لصاحبة الجلالة الملكة والعائلة المالكة البريطانية وشعب المملكة المتحدة".



بينما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تنكيس الأعلام حتى المنتصف على مقر رئاسة الوزراء البريطانية (داونيننج ستريت) وغيرها من المباني العامة الأخرى في جميع أرجاء البلاد، وذلك حدادا على وفاة الأمير فيليب.

وكان قصر باكنجهام قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة الأمير فيليب عن عمر ناهز 99 عاما في قلعة وندسور.



ومن جانبه نعى رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.

وقال مودي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن "أفكاري مع الشعب البريطاني والعائلة المالكة عقب وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق إدنبرة"، مشيرا إلى أنه كان له مسيرة مهنية متميزة في الجيش وكان في طليعة العديد من مبادرات خدمة المجتمع.



وأعرب رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" اليوم الجمعة عن حزنه العميق إزاء وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية.



وقال ترودو - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "إنني شعرت بحزن عميق عندما علمت بوفاة دوق إدنبرة اليوم.. لقد ساهم الأمير فيليب كثيرا في النسيج الاجتماعي لبلدنا والعالم".



من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" عن حزنها لوفاة الأمير فيليب، قائلة - في تغريدة على تويتر - "أود أن أتقدم بخالص التعازي إلى جلالة الملكة والعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة في هذا اليوم الحزين للغاية".



وأعرب الرئيس الألماني "فرانك-فالتر شتاينماير" عن حزنه لوفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية.



وقال شتاينماير - حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - إن الأمير فيليب لعب دورا هاما في المصالحة بين ألمانيا والمملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أنه التقى بدوق إدنبرة في لندن وبرلين.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" عن تعازيه للعائلة المالكة البريطانية لوفاة الأمير فيليب.



بدورها، أعربت رئيسة الوزراء النيوزيلندية" جاسيندا أرديرن" عن أسفها لوفاة دوق إدنبرة، قائلة إنه سيتم تذكر الأمير فيليب بسبب التشجيع الذي قدمه للعديد من الشباب النيوزيلنديين من خلال جائزة دوق إدنبرة هيلاري.



وكان قصر باكنجهام قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة الأمير فيليب عن عمر ناهز 99 عاما في قلعة وندسور.