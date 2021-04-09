سلطات الكونغو تعلن احتراق 40 راكبا فى انقلاب حافلة

كتب وكالات

أكد حاكم إقليم كويلو فى الكونغو الديمقراطية ويلى إيتشوندالا، أن نحو 40 راكبا احترقوا وهم أحياء إثر انقلاب حافلة كانوا يستقلونها واندلعت بها النار غربى البلاد، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال إيتشوندالا، إن "الحادث وقع بالقرب من قرية كيواوا التى تبعد 6 ساعات بالسيارة شرقى العاصمة كينشاسا".

وأضاف: "لم يتسن انتشال أحد تقريبا، و9 من 31 ناجيا إصاباتهم بالغة".

ومن ناحية أخرى، شهدت الكونغو حادث مصر 60 شخصا على الأقل إثر غرق عبارة تقل أكثر من 700 راكب في نهر الكونغو، منذ شهرين، وذكر في تغريدة على "تويتر" أنه تم العثور على 300 من الناجين بالقرب من مكان الحادث في إقليم ماي-ندومبي غرب البلاد، لكن 420 آخرين ما زالوا مفقودين.

وأضاف: "نتعاطف مع أسر الضحايا ونطالب بإنزال العقوبات على جميع المسؤولين في قطاع النقل"، وتكثر حوادث السفن في الكونغو التي لا يوجد فيها سوى عدد قليل من الطرق الممهدة عبر مناطقها الداخلية التي تغطيها الغابات وغالبا ما تكون هذه السفن مكتظة بالركاب بما يتجاوز طاقتها حيث يعد نهر الكونغو وفروعه وسيلة السفر الوحيدة لمعظم الناس للمسافات الطويلة.