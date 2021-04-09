سقوط عصابة تنتحل صفة رجال شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة بأسلوب انتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، حول 3 أشخاص (مدير علاقات بإحدى شركات الشحن، وموظف بإحدى شركات الأمن الخاصة، وسائق)، وباتفاق الأول مع الثانى على استبدال مبلغ مالى قدره مليون جنيه، خاص بالشركة محل عمل الأول لعملة "الدولار الأمريكى" بسعر أقل من سعر الصرف الحالى، وإعادة بيعه بالسعر الرسمى للاستفاده بفارق السعر لنفسه وتواصله مع الثالث، وحال تقابلهم جميعاً بدائرة القسم فوجئوا بسيارة "ميكروباص" ترجل منها مجهولون استولوا على حقيبة بداخلها المبلغ المالى، وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (8 أشخاص – من بينهم 6 أشخاص لهم معلومات جنائية ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط 7 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إنتحال صفة رجال شرطة عقب إستدراج راغبى إستبدال العملات الأجنبية بأقل من سعر الصرف ، والإستيلاء على المبلغ المالى ، وبإرشادهم أمكن ضبط السيارات المستخدمة فى الواقعة ، وكذا ضبط مبلغ مالى وإيصال تحويل مبالغ مالية من أحد المتهمين إلى آخر ، بلغ إجماليها أكثر من (800) ألف جنيه ، وأضاف المتهمين بإنفاقهم باقى المبالغ المالية.