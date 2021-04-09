سرقة مجوهرات بـ100 ألف يورو فى هجوم مسلح على فندق فاخر فى باريس

كتب وكالات

أفادت مصادر أمنية في فرنسا، باعتداء مسلحين على فندق "جورج الخامس" الفاخر فى باريس، وسرقة مجوهرات بقيمة نحو 100 ألف يورو، بحسب "روسيا اليوم".

وبحسب "فرانس برس" أفادت المصادر، بأن رجلين مسلحين دخلا مبنى الفندق الواقع فى شارع الشانزليزيه، والتابع لشبكة "فور سيزونز"، وسط العاصمة الفرنسية فى حوالى الساعة 9:30 مساء الخميس.

وسرق اللصان مجوهرات من علامات تجارية مشهورة، كانت معروضة داخل مبنى الفندق، حيث تقدر أضرار الاعتداء بنحو 100 ألف يورو.

وتوارى المهاجمان عن الأنظار على وجه السرعة دون إصابة أحد بأذى، وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا فى الجريمة.