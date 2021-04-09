رئيس وزراء الهند يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تلقى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فى مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند بالعاصمة نيودلهى، ونشرت شبكة "روسيا اليوم" لقطات فيديو لرئيس وزراء الهند وهو يجلس في انتظار إعداد الجرعة الثانية من لقاح "كوفاكسين" المضاد لكورونا ثم حصوله عليها.

رئيس وزراء الهند يتلقى الجرعة الثانية من لقاح ضد كورونا pic.twitter.com/okhmV3V6km — RTARABIC (@RTarabic) April 8, 2021

وعلق ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندي، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "إن التطعيم هو من بين الطرق القليلة المتوفرة لدينا، لهزيمة الفيروس. إذا كنت مؤهلا للحصول على اللقاح، فاحصل عليه قريبا".



رئيس الوزراء يتلقى اللقاح



رئيس وزراء الهند يحصل على اللقاح

وتلقى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، الجرعة الأولى من لقاح "كوفاكسين" المصنع محليا في 1 مارس الماضي، ليطلق توسعة حملة التطعيم في البلاد فيما ارتفع عدد الإصابات في بعض الولايات الكبيرة.



تطعيم رئيس وزراء الهند باللقاح



حصول اللقاح

وكانت قد أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أمس الخميس، أن أكثر من 700 مليون شخص في جميع أنحاء الهند يواجهون نقصًا في لقاح فيروس كورونا المستجد، بعدما وصلت أعداد الإصابة إلى رقم قياسي يومي آخر.

وبحسب مصادر محلية هندية، سُجِلَت أكثر من 126 ألف إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا، وقد شددت العديد من الضوابط والقيود على النشاط بين مواطني الهند، بينما من المقرر أن تدخل ولاية "ماهاشترا "، المركز الحالي للوباء في الهند ومدينة "مومباي"، فى إغلاق تام في عطلة نهاية الأسبوع.