اليوم السابع
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الجمعة، 09 أبريل 2021 06:22 م
خالد صلاح
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حصاد الوزارات..التعليم تعلن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

الجمعة، 09 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..التعليم تعلن فتح باب التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية المدارس اليابانية
إعداد – أسامة عبد الحميد

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