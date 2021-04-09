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"التأمينات" تستأنف صرف معاشات شهر أبريل يوم الأحد المقبل بإجراءات احترازية

الجمعة، 09 أبريل 2021 01:00 م
"التأمينات" تستأنف صرف معاشات شهر أبريل يوم الأحد المقبل بإجراءات احترازية صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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تستأنف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى صرف معاشات أبريل  وذلك  للشريحة الثالثة ،  لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى ،وحتى 3000 جنيه  الأحد المقبل وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد 
 
 
‎وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة  صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎
 
‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً  كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.
 
 
‎كما تواصل  الهيئة القومية للتأمينات  صرف  الدفعة الرابعة  والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم  2.4 مليون مستفيد، بدءاً من أول الشهر الجارى بالتوازى مع معاشات أبريل.

التأمينات

صرف معاشات أبريل

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