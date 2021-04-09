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"حراك ليبى": نحذر من التلاعب بحق الليبيين في انتخاب رئيس يخدمه

الجمعة، 09 أبريل 2021 12:05 ص
"حراك ليبى": نحذر من التلاعب بحق الليبيين في انتخاب رئيس يخدمه المبعوث الأممى الجديد لدى ليبيا يان كوبيش
كتب : أحمد جمعة

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حذر عبد الله الغرياني، المتحدث الرسمي باسم حراك من أجل 24 ديسمبر في ليبيا، مما وصفه بالتلاعب بحق الشعب الليبى الأصيل في انتخاب مباشر لرئيس يخدمه وينهي مهزلة تدخل السلطة التشريعية في التنفيذ.

 

وقال الغرياني في بيان له "إنه فى الوقت الذي ندعم فيه عمل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي المنعقدة في تونس، لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة، فإننا نحذر من مغبة التلاعب بحق الشعب الأصيل في انتخاب مباشر لرئيس يخدمه وينهي مهزلة تدخل السلطة التشريعية في التنفيذ".

 

وأكد الحراك بأنه كحراك مدني سلمي سيجد نفسه مضطرًا إلى النزول للساحات والميادين الليبية ضد هذا الانحراف، موضحًا أن الحراك سيدعو إلى إضراب عام وعصيان مدني حتى يعود حق انتخاب رئيس لليبيين إلى الليبيين أنفسهم بعيدًا عن الأجندات والصفقات المشبوهة.


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