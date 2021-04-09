جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

كتب: أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب عدد من الجنيهات الذهبية والأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو إشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من إيطاليا .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تشكيل لجنة من عماد صلاح وهانى محمود مأمورى الجمرك تحت إشراف تامر قاسم مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 51 جنيها ذهبيا مخبأة على جسم الراكب .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من روما إشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من إيطاليا أثناء دخوله للصالة لسداد الرسوم المقررة على تلفزيون ضمن أمتعته الشخصية .

جانب من المضبوطات

وقامت كل من دينا حسن مأمور الجمرك وأميرة طلبة مشرف الصالة بتفتيش جيوب الجاكت الذى يرتديه فتبين وجود 15 شريط كونترمال باجمالى 150 و 4 زجاجات كونترمال .

قرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى