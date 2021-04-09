تحقيقات النيابة تكشف أسلوب لصوص المحلات بمصر القديمة فى تنفيذ الجرائم

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى والبالغ عددهم 3 أفراد، تخصصوا فى سرقة محتويات المحلات بدائرة القسم، أنهم يعتمدون على أسلوب "كسر الأقفال" فى تنفيذ جرائمهم.

وكانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، مفادها عرض 3 أشخاص "أدوات نجارة" للبيع بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، ويشتبه فى كونها من متحصلات سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة فى إلقاء القبض عليهم وتبين أن لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) وكانوا يستقلون سيارة قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق مُحمل عليها ( شنيور كهربائى – منشار كهربائى - أدوات نجارة – أسطوانة بوتاجاز –2 عتلة حديدية) مجهولة المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بأسلوب "كسر القفل" وباستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.