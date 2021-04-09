وكان المدعي العام في بيلاروس قال ، بعد اجتماع مع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فى مارس الماضى، إن السلطة الرقابية تخطط لبدء قضية بشأن الإبادة الجماعية للشعب البيلاروسى أثناء الحرب.



وكشف شفيد في وقت لاحق أن مينسك، إذا تم التحقيق في قضية الإبادة الجماعية الجنائية، ستثير هذه القضية في إطار المعاهدات الدولية المتعلقة بتسليم بعض المجرمين الذين ما زالوا على قيد الحياة.