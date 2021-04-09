بيرة مجانية للتشجيع على التطعيم بلقاح كورونا فى الولايات المتحدة

كتبت: نهال أبو السعود

شجّع أحد مصنعى البيرة فى الولايات المتحدة، الأفراد، على أخذ لقاح كورونا، عن طريق تقديم مشروب مجانى من أحد منتجات الشركة لفترة محدودة، وفقا لفوكس نيوز.

وأعلن المصنع الموجود فى بوسطن من خلال اعلان تلفزيونى عن حملته الترويجية التى سيتم تفعيلها ابتداءً من 12 أبريل، حيث ندعو ماركة البيرة معجبيها لأخذ لقاح كورونا.

وجاء فى الإعلان أن الشركة ستقوم بإرسال 7 دولارات من خلال أحد التطبيقات على الهواتف الذكية صالحة للاستخدام فى البارات أو المطاعم لأى شخص ينشر ينشر صورة لملصق التطعيم وهى الوثيقة التى تؤكد الحصول على اللقاح عبر انستجرام أو تويتر تحت هاشتاج الشركة لشراء مشروبه المفضل.

ووفقا للتقرير فإن العرض الترويجى متاح للمقيمين فى الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق، تنص القواعد الرسمية على أن العرض من المقرر إغلاقه فى 15 مايو، أو حتى يتم تسجيل 10 آلاف مشاركة مؤهلة.

وقالت العلامة التجارية للبيرة: "نأمل أن يعود الأفراد إلى دعم الحانات والمطاعم التى يحبونها.. لذا إذا تم تطعيمك ضد Covid-19، فسنشترى المشروب الأول لك بعد الحقنة"

وفى وقت سابق ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية أن أكثر من 1 من كل 4 بالغين فى الولايات المتحدة قد حصلوا على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، فى ظل تكثيف التطعيمات ضد متغيرات فيروس كورونا.

ووفقاً لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC" تلقى أكثر من 66 مليون شخص جرعتين من اللقاح، فى حين تلقى أكثر من ثلث الأمريكيين المؤهلين للحصول على اللقاح- أو 112 مليونًا - جرعة واحدة على الأقل.