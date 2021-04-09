بعد وفاة الأمير فيليب.. تساؤلات حول موقف حفيده هارى من حضور الجنازة؟

كتبت مريم بدر الدين

طرحت عدة تقارير إخبارية تساؤلات عن موقف الأمير هاري بعد وفاة جده الأمير فيليب دوق إدنبره، زوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والذى توفى، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 99 عاما، وهل سيعود دوق ساسكس إلى بريطانيا مرة أخري لحضور جنازة جده مع باقي أفراد العائلة المالكة البريطانية من عدمه؟.



الامير هاري مع الامير فيليب

وأشارت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، إلى أن الأمير هاري لم يزور الأمير فيليب في المستشفي كباقي أفراد العائلة المالكة عند مرضه الأخير، والذي أمضي على أثره أكثر من أربعة أسابيع، للشفاء من عدوى لم يُكشف عنها وللخضوع لإجراء طبي بالقلب.



الأمير هاري مع الأمير فيليب

يأتى هذا فيما أعلنت العائلة البريطانية المالكة، فى بيان اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية ، عن عمر ناهز99 عاما.

وقال بيان من قصر باكنجهام: "ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكى الأمير فيليب دوق إدنبرة، حيث توفى سموه بسلام صباح اليوم فى قلعة وندسور".

وكان الأمير فيليب دخل مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص يوم 16 فبراير بعد أن شعر بتوعك نتيجة الإصابة بعدوى لم يتم تحديدها، لكنها ليست كوفيد-19، ونُقل لفترة وجيزة في مطلع شهر مارس إلى مركز متخصص في أمراض القلب بمستشفى آخر في لندن حيث أُجري له تدخل لعلاج مشكلة سابقة بالقلب.