بايدن يرصد 753 مليار دولار لـ"الدفاع".. ونيويورك تايمز: الأسطول البحرى أولوية

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكى جو بايدن طالب بتخصيص 753 مليار دولار لميزانية الدفاع، من ضمنها 715 مليار مخصصة للبنتاجون، وسط اهتمام متزايد بتطوير الأسطول البحرى وتحديث البرنامج النووى.

ونقلت نيويورك تايمز عن صحيفة وقائع أصدرها البيت الأبيض، إن ميزانية الدفاع "تعطى الأولوية للحاجة ‏لمواجهة التهديدات المتوقعة"‏

وتقترح الميزانية أيضًا استثمارات قابلة للتنفيذ فى الأسطول البحرى، وتدعم برامج التحديث النووى ‏المستمرة مع ضمان أن هذه الجهود مستدامة، وتواصل ضمان بقاء الجنود والبحارة والطيارين ‏ومشاة البحرية الأمريكيين الأفضل تدريبًا وقوة، بينما تدعم أيضًا خطط البنتاجون للتخلص من ‏الأنظمة القديمة، وفقًا لصحيفة الحقائق.‏

وتشمل ميزانية الدفاع الإجمالية كلاً من تمويل البنتاجون والبرامج غير التابعة للبنتاجون مثل تمويل ‏وزارة الطاقة للأسلحة النووية.

بينما تقترح الإدارة ميزانية، فإن الأمر متروك للكونجرس لتمويل الحكومة، وينحرف المشرعون ‏بشكل روتينى عن طلبات الميزانية الرئاسية، أو يتجاهلونها فى بعض الأحيان.‏

وستكون ميزانية الدفاع البالغة 753 مليار دولار زيادة متواضعة عن 740 مليار دولار لهذا العام، ‏وكذلك ميزانية البنتاجون البالغة 715 مليار دولار مقارنة بـ 704 مليارات دولار لهذا العام.‏

ووفقا للتقرير، تعكس الزيادات تقريبًا معدل التضخم، ومن المحتمل ألا تكون كافية لإرضاء الجمهوريين الذين ‏دفعوا بايدن إلى زيادة الميزانية بنسبة 3 إلى 5 فى المائة على التضخم، وهو المقدار الذى قال ‏المسؤولون فى وقت مبكر من إدارة ترامب إنه سيكون ضروريًا لتمويل استراتيجية بشكل صحيح تعيد ‏توجيه الجيش نحو المنافسة.