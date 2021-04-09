اليوم السابع
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القوى العاملة تنجح فى تحصيل 74 ألف جنيه مستحقات 3 مصريين بالرياض

الجمعة، 09 أبريل 2021 01:31 م
القوى العاملة تنجح فى تحصيل 74 ألف جنيه مستحقات 3 مصريين بالرياض وزارة القوى العاملة
كتب ـ محمود راغب

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مستحقات 3 عمال مصريين مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 17 ألفا و873 ريال سعودى، ما يوازي 74 ألفا و625 جنيها تقريبا.  
 
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن  الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
 
وقال المتحدث الرسمي : إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر عن نجاح المكتب في الحصول علي  المستحقات المالية المتأخرة وديا للمواطن "أشرف.أ.أ.ش"  لدى شركة للمقاولات بمنطقة عنيزة -القصيم ، وتم إثبات دعوى تصالح وتنازل على الحقوق المالية لدى مكتب العمل بعنيزة إدارة التسوية الودية ، وتم  الحصول على مستحقات العامل البالغة 6875 ريالا .
 
كما نجح المكتب في تحصيل مستحقات المتوفى "شعبان.س.ش.م" من العاملين بشركة للمواد الغذائية ،حيث توفى طبيعياً ، وتم تحويل مستحقاته على حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين، وبلغت 9328 ريالا، فضلا عن تحصيل مستحقات المتوفى في حادث مروري "محمود.ع. ف .أ" من العاملين بمؤسسة عامة للمقاولات، وتم تحويل مستحقاته على حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين وبلغت 1650 ريالا، وجارى متابعة مستحقاته المالية لدى شركة التأمين نظراً لوفاته بحادث مروري.
 
 
 
 

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الرياض

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