اليوم السابع
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3.4مليون جنيه إعانات طوارئ لـ2661 عاملا بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية

الجمعة، 09 أبريل 2021 12:35 م
3.4مليون جنيه إعانات طوارئ لـ2661 عاملا بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و 478ألفاً و 294 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 2661 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
 
وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
 
 

القوى العاملة

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

صندوق الطوارئ

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