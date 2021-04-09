القبض على عاطل بحوزته كمية من الهيروين جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمكنت وحدة مباحث الفشن جنوب بنى سويف، اليوم الجمعة من ضبط عاطل وبحوزتهما 35 تذكرة من مخدر الهيروين وميزان ومبلغ مالى من متحصلات البيع، تم التحفظ عليه وعلى المضبوطات.

وتلقى اللواء محمد مراد ، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد محمود حاتم رئيس مباحث جنوب بنى سويف ، يفيد تمكن الرائد احمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن ، من ضبط عاطل يدعى « عمرو . س - 30 سنة ، عاطل» ، ويقيم بمدينة الفشن ، وبحوزته 35 تذكرة من مادة «الهيروين» المخدر ، ومبلغ مالى ، وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط ،اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.