القبض على دجال قتل مواطنا بمساعدة زوجته في المنيا

كتب محمود عبد الراضي

ألقت أجهزة الأمن القبض على دجال قتل مواطنا بمساعدة زوجته، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا بالعثور على جثة (أحد الأشخاص بالطريق المار أمام إحدى القرى بسمالوط)، وأكد والده وفاة ابنه نتيجة حادث سير أثناء عودته من القاهرة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـى وفاته.

بالفحص تبين وجود شبهة جنائية فـى الوفاة، وأن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "مشهور عنه القيام بأعمال السحر والشعوذة" - مقيم بالمنيا).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتباطه بعلاقة بزوجة المجنى عليه، وإتفاقهما على إستدراجه بحجة إيهامه بقدرته على علاج نجلهما عن طريق أعمال السحر والشعوذة والتخلص منه.. ولدى تقابله والمجنى عليه قام بالإعتداء عليه مما أدى إلى وفاته ، وإستولى منه على هاتفه المحمول "أرشد عنه " ، كما أمكن ضبط زوجة المجنى عليه، وإعترفت بإرتكابها الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.