العائلة الملكية بريطانيا تعلن الحداد لوفاة الأمير فيليب عبر حساباتها الرسمية

كتب محمد شعلان

أعلنت الحسابات الرسمية للعائلة الملكية البريطانية، حالة الحداد على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بها، بعد إعلان العائلة، فى بيان اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز99 عاما.

واستبدل الحساب الملكى The Royal Family، على "تويتر"، صور الـ"cover" بصورة الأمير الراحل فيليب، كما فعل نفس الأمر حساب مكتب الأمير تشارلز، والأمير وليام، وذلك إعلانًا لحالة الحدادا على دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية.



حساب العائلة المالكة



اعلان الحداد الملكي



حداد الحسابات الملكية

كما غيرت الحسابات الملكية الثلاثة على موقع "إنستجرام"، لون الشعار الملكى للأسود بعد أن كان ملونا، وذلك أيضًا كنوع من الحداد على الأمير الراحل.



حداد العائلة الملكية



حداد الأسرة الملكية



الحسابات على إنستجرام

وأعلنت العائلة البريطانية المالكة فى بيان اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز 99 عاما، لتنتهى بذلك قصة حب الأمير فيليب والملكة إليزابيث التى دامت لأكثر من 70 عامًا.

وقال بيان من قصر باكنجهام: "ببالغ الأسى أعلنت جلالة الملكة وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكى الأمير فيليب دوق إدنبرة، حيث توفى سموه بسلام صباح اليوم فى قلعة وندسور".

وأصبح الأمير فيليب المستشار الموثوق للملكة إليزابيث الثانية وأبًا لأطفالها، التى وصفته بأنه "قوتها وبقائها" طوال زواجهما الذى دام 73 عامًا وحطم الرقم القياسى، وعانى الدوق من تدهور صحى فى السنوات الأخيرة، حيث تقاعد من الواجبات الملكية فى عام 2017، وفى 16 مارس، خرج من مستشفى الملك إدوارد السابع فى لندن، بعد دخوله قبل شهر من ذلك "كإجراء احترازي"، وجاء فى بيان صادر عن قصر باكنجهام عند دخوله المستشفى أنه أرسل إلى المستشفى بناء على نصيحة طبيبه بعد أن شعر بتوعك، وبعد أسبوع، قال القصر أنه يعانى من "عدوى" وأنه سيبقى فى المستشفى، ومع ذلك، استمرت العائلة المالكة فى إعطاء تقييم متفائل لصحته، حيث قال ابنه الأصغر الأمير إدوارد أنه "أفضل كثيرًا" وكان "يتطلع إلى الخروج".

يذكر أن، ولد فيليب فى جزيرة كورفو اليونانية فى 10 يونيو 1921 لأمير اليونان أندرو والأميرة أليس أميرة باتنبرج، وقبل أن يتزوج إليزابيث فى عام 1947، تخلى فيليب عن ألقابه الملكية اليونانية والدنماركية وأصبح مواطنًا بريطانيًا، حصل على العديد من الألقاب الملكية بما فى ذلك دوق إدنبرة وإيرل ميريونث وبارون جرينتش، ولم يصبح أميرًا رسميًا فى المملكة المتحدة حتى عام 1957.