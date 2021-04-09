السيطرة على حريق فى أسطح 4 منازل بوسط مدينة إسنا دون مصابين

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، السيطرة على حريق فى أسطح أربعة منازل بمنطقة الإسطبل في مدينة إسنا، وذلك دون مصابين أو خسائر فى الأرواح بين الأهالى، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من العميد محمد أبو عايد مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بنشوب النيران فى أسطح 4 منازل بمنطقة الإسطبل بوسط مدينة إسنا، وعلى الفور انتقلت لموقع الحادث أربعة سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية للسيطرة على الحريق قبل امتداداه لداخل المنازل والمنازل المجاورة.

وتابع عمليات السيطرة على الحريق فى أسطح المنازل الأربعة، كل من إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات بالمدينة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.