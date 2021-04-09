اليوم السابع
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الداخلية تضبط منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمنوفية

الجمعة، 09 أبريل 2021 09:00 م
الداخلية تضبط منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص بالمنوفية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لإنشائه منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تمكنت شرطة الاتصالات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية والجهات المعنية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع) لقيامه بإنشاء منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون.. وبتفتيش مسكنه عثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام، وبمواجهة المذكور اعترف بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على الراغبين مقابل مبلغ مالى.

 


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