الداخلية تضبط أدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الصناعات الدوائية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب).. بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى ، حيث يقوم بحيازة وتخزين كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومستلزمات إنتاج لصناعة الأدوية والمكملات الغذائية غير صالحة للإستخدام الآدمى، داخل المخزن المشار إليه والغير مستوفى للإشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول وتخزين الأدوية الطبية.. بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه وضبط المذكور.. وتم ضبط الآتى (32595 عبوة من الأدوية المتنوعة - 868كيلوجرام من مستلزمات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية "جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام").