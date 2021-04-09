اليوم السابع
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إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة حيازة كميات من السلع الغذائية المجهولة المصدر بالأميرية

الجمعة، 09 أبريل 2021 03:32 م
إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة حيازة كميات من السلع الغذائية المجهولة المصدر بالأميرية كلابش، ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية، بإحالة صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية إلى محكمة الجنح، وذلك لحيازته سلع غذائية مغشوشة ومجهولة المصدر.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط طن دقيق فاخر – 4 أطنان مواد غذائية "فيجتار" – 175 كيلو جرام جلوتامات الصوديوم – 150 كيلو ملح طعام – 100 كيلو جرام ثوم بودرة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالإضافة إلى 5000 إستيكر – 120 عبوة فارغة – 20 ماكينة " طحن – تغليف" بحوزة صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد إعادة تعبئتها مُستخدماً علامات تجارية مقلدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


سلع غذائية

مجهولة المصدر

قسم الأميرية

الغش التجارى

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