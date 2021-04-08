وقف إمام و4 عاملين بالأوقاف 3 أشهر بسبب التعدى على مسجد فى السلام

كتب على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، اليوم الخميس، وقف إمام مسجد و4 عاملين بإدارة أوقاف القاهرة، عن العمل لمدة 3 أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، بشأن ما نسب إليهم من تقصير تجاه التعديات الواقعة على مسجد "الرحمن علم القرآن" وعدم اتخاذهم ما يلزم لوقف التعدى وإبلاغ جهة عملهم رسميًا بذلك فور وقوع التعدى.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار جاء بناء على المذكرة المرفوعة من الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة بشأن تقصيرهم في واجبهم الوظيفي بمسجد (الرحمن علم القرآن) بإدارة أوقاف السلام مديرية أوقاف القاهرة.

من ناحية أخرى، واصلت وزارة الأوقاف حملة تعقيم ونظافة المساجد استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تعقيم عدد من المساجد اليوم فى القاهرة والمحافظات.

فيما تفتتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة، 89 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و13 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالى 102 مسجد، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1307) مسجد، منها (1219) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا و(88) مسجدًا صيانة وترميمًا.