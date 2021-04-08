اليوم السابع
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وزيرة التضامن تعلن ميكنة جميع خدمات الوزارة نهاية العام الجارى

الخميس، 08 أبريل 2021 06:39 م
وزيرة التضامن تعلن ميكنة جميع خدمات الوزارة نهاية العام الجارى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب محمد السيد و محمود العمرى - تصوير كريم عبد العزيز

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، عن ميكنة جميع خدمات الوزارة نهاية العام الجارى، مشيرة إلى أنه تم إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى، وإطلاق منصة الاتصال التفاعلى التى تتيح قنوات الاتصال المباشر مع المستفيدين.

وأضافت وزيرة التضامن خلال كلمة لها فى المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن التكنولوجيا الرقمية تدعم توفير آليات للتحقق والاستهداف وتعزيز الشفافية والكفاءة من خلال الربط الشبكى ودمج قواعد بيانات متعددة بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى .

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه كان هناك تدخلات من الوزارة لمواجهة جائحة كورونا وتدخلات للعمالة غير المنتظمة، وأنه تم دعم 77 ألف أسرة مؤقتة من المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة بتحويلات بقيمة 400 جنيه، وكذلك تعزيز التدخلات الخاصة بتعقيم وتطهير دور الرعاية.

ويذكر أن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ينظم مؤتمر تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، يتناول المؤتمر تأثير جائحة "كورونا"، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشي الوباء العالمى.

واتخذ المركــز المصــري  مــن أجندة اليوم العالمي لحقـوق الإنســان ٕاطــارًا عامًا بهـدف مناقشـتها خـلال جلسـات المؤتمـر، والوصـول إلى توصيـات علـى المستويين الفكـري والعملـي.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى (1)
 

 

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى (2)
 

 

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى (3)
 

 

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى (4)
 

 

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى (5)
 

 

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى (6)
 

 

 


المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية

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